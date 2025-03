Il Comune di Milano ha convocato con una lettera spedita venerdì scorso i club di Milan e Inter per un vertice sullo stadio. Ne dà notizia La Repubblica, secondo cui oggi pomeriggio andrà in scena un'altra puntata della vicenda San Siro.

Il progetto, si legge, rischia di saltare. Da qui il pressing dell'amministrazione per avere una risposta già oggi. Il vertice può saltare solo se stamattina dovesse arrivare il dossier firmato dalle due proprietà. Manca ancora una quadra sulla clausola riguardante gli scenari futuri qualora uno dei due club dovesse tirarsi indietro. Il ritardo non dovrebbe comunque prefigurare un dietrofront, anche se i documenti erano attesi per mercoledì scorso, ma il Comune chiede di stringere i tempi.