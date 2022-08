Secondo La Repubblica quella di oggi sarà una giornata importante sul fronte Acerbi. "In programma un incontro con l’agente per provare a chiudere la trattativa a 500 mila euro in prestito con diritto di riscatto. Nonostante le polemiche dei tifosi nerazzurri, che hanno coniato l’hashtag #AcerbiNonLoVogliamo, Inzaghi insiste per riabbracciare il centrale: l’alternativa è Chalobah del Chelsea", riporta il quotidiano.