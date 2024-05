Il Como sogna in grande, dopo il ritorno in Serie A. I lariani, secondo La Provincia di Como, starebbero progettando di mettere a segno almeno un grande colpo. Tra i nomi si fanno quelli addirittura di Suarez ma anche di Mauro Icardi, che ha una villa sul lago di Como e l'ha frequentato spesso quando era all'Inter.

Sempre in ottica nerazzurra, si fa il nome di Audero per la porta (assieme a Cragno e Karijus) nonché quelli di Immobile e Correa per l'attacco.