Didier Deschamps, ct della Francia, starebbe pensando a quattro cambi di formazione per il match in programma domani contro la Scozia rispetto all'undici che ha battuto l'Olanda conquistando matematicamente la qualificazione a Euro 2024. Se così fosse, Benjamin Pavard, stando all'Équipe, prenderebbe il posto di Lucas Hernandez facendo coppia con Konaté nel cuore della linea a quattro di difesa. In mezzo al campo, invece, è prevista una staffetta tra Rabiot e Camavinga, mentre l'attacco potrebbe subire la rivoluzione più importante con Ousmane Dembélé e Olivier Giroud a completare il tridente assieme al confermatissimo Mbappé. Ancora panchina per Marcus Thuram, alla seconda esclusione di fila.

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Camavinga; Dembélé, Giroud, Mbappé.

