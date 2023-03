Nessun minuto in campo e tanto riposo per Edin Dzeko, risparmiato questa sera dal ct Hadžibegić nella prima uscita della Bosnia nella fase di qualificazione a Euro2024. Allo stadio Bilino Polje di Zenica il protagonista principale è il milanista Krunic: la sua doppietta e la rete di Dedic permettono ai padroni di casa di battere 3-0 l'Islanda e di prendersi i primi tre punti nel Gruppo J. Soddisfatto anche l'attaccante dell'Inter, tenuto comodo in panchina per 90'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!