Lionel Scaloni non desiste e nonostante il ko con il Paraguay della scorsa partita, il ct dell'Argentina non mette in dubbio il suo tridente e schiera ancora una volta l'attacco a tre con Messi, Alvarez e Lautaro. Anche contro il Perù, quindi, il capitano dell'Inter partirà dall'inizio. Deluse le aspettative di Inzaghi dunque: l'ex compagno di squadra ai tempi della Lazio non concede alcun riposo al diez nerazzurro e dopo il gol segnato al Paraguay punta ancora sul Toro. Di seguito la formazione ufficiale della Seleccion.

UFFICIALE ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Otamendi, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martinez.

