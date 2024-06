Cuore, grande voglia di fare e resilienza premiano la Cenerentola del Gruppo B di questo Euro24 e ad un passo dallo strapiombo psicologico, l’Albania risorge dalle sue ceneri e tiene vive le speranze agguantando il primo punto della competizione. A passare in vantaggio sono proprio gli albanesi con Laci all’11esimo minuto, vantaggio che l’interista Kristjan Asllani non riesce a raddoppiare qualche minuto dopo, divorando l’occasione del 2-0 a un passo da Livakovic. La Croazia soffre, subisce ma Dalic mischia le carte all’intervallo: fuori l’ex Inter, mai così sotto tono, Brozovic e Majer al 46esimo, cambi che rivitalizzano, insieme all’ingresso di Petkovic, i Vatreni che trovano il pari al 74esimo con Kramaric, prima di ribaltare il risultato in due minuti. Al 76esimo con una rovinosa deviazione Gjasula mette il pallone alle spalle dell’incolpevole Strakosha ed è 1-2 per la Croazia. Le aquile non ci stanno, e al 95esimo Gjasula segna il gol del 2-2 regalando una prima grande esultanza ad Asllani and co. Novanta minuti più recupero di gioco per il 21 di Inzaghi, autore di un'ottima prestazione al netto di qualche errore sotto porta, cancellato dall'importante prestazione di sacrificio, intuizioni e idee.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!