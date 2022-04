"L'ho già detto: cambieremo formazione, giocheranno quei giocatori che hanno giocato meno nella prima partita (contro la Slovenia, ndr). Vogliamo far riposare quei giocatori che hanno avuto un minutaggio alto e dare una possibilità agli altri che sono qui con noi". Il ct croato Zlatko Dalic l'aveva anticipato in conferenza stampa, la conferma arriva dalla formazione ufficiale scelta per il match contro la Bulgaria: la notizia è che l'interista Ivan Perisic tira il fiato e non scende in campo dal 1' nell'amichevole di Doha, con fischio d'inizio in programma alle 16. Al suo posto c'è Boran Barisic. Una buona notizia per Inzaghi a pochi giorni da Juventus-Inter.