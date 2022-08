Gli oltre 140mila abbonati che riempiranno gli spalti di San Siro e dell'Olimpico durante la stagione 2022/2023 accentuano il rimpianto per i ricavi che i club di Serie A stanno perdendo a causa dell'arretratezza degli impianti. L'appunto è del quotidiano Il Sole 24 Ore : la speranza è che la prospettiva di organizzare gli Europei del 2032 possa aiutare il calcio italiano a cambiare marcia, anche perché nei prossimi due anni potrebbero sbloccarsi investimenti per 2/2,5 miliardi relativi agli impianti. Il dossier più caldo resta quello di Milano relativo al nuovo stadio di San Siro, così come quello della Roma nel territorio di Pietralata che i Friedkin vorrebbero vedere operativo nel 2027.

Non solo: anche la Lazio è al lavoro con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, mentre gli iter relativi al restyling degli stadi di Bologna e Fiorentina sembrano giunti a una conclusione positiva. Silvio Berlusconi, inoltre, valuterà la realizzazione di un nuovo impianto per il Monza e la Cremonese potrebbe rilevare lo Zini. E anche a Cagliari si attende il via libera per la costruzione del tanto atteso nuovo stadio.