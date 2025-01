Solo ieri in casa Bologna l'arrivo di un nuovo attaccante sembrava uno degli obiettivi principali per questo mercato invernale, coi nomi di Marko Arnautovic e Joaquin Correa che ballavano in orbita rossoblu. Adesso, dalle colonne de Il Resto del Carlino arriva la notizia del passo indietro del club felsineo: l’acquisto di una punta come Arnautovic rischierebbe di tagliare le gambe agli attaccanti già presenti in rosa come Santiago Castro e Thijs Dallinga. Pertanto, anche per preservare gli investimenti sui due giocatori, si andrà avanti con l'argentino e l'olandese, sperando anche nel rendimento di Jens Odgaard.

Porte chiuse anche per il Tucu, che nel 4-2-3-1 di Italiano potrebbe al più trovare spazio dietro la punta dove però sta agendo bene negli schemi di Vincenzo Italiano proprio lo stesso Odgaard.

