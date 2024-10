Ci saranno ospiti speciali sabato sulle tribune di San Siro per la sfida tra Inter e Torino: secondo il quotidiano britannico Guardian, infatti, osservatori del Manchester City saranno presenti al Meazza per osservare da vicino Samuele Ricci, centrocampista granata. Il City sta prendendo in considerazione il nazionale azzurro per il mercato di gennaio per la sostituzione di Rodri, fermo fino a fine stagione per un infortunio.

Gli uomini radar dei Citizens, secondo il quotidiano, avrebbero in mente anche di tenere sott'occhio Nicolò Barella, la cui presenza è però pregiudicata salvo recuperi dell'ultima ora dall'infortunio muscolare patito nel derby.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!