Grande bagarre in Serie A per la corsa Champions: dalla Lazio al Milan, ci sono sei squadre in sei punti. Cosa accade in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre? Come spiega la Gazzetta dello Sport, tutto viene deciso grazie alla classifica avulsa. Ecco i cinque parametri da tenere in considerazione:

1) punti negli scontri diretti;

2) differenza reti negli scontri diretti;

3) differenza reti generale;

4) reti totali segnate;

5) sorteggio.

