Ieri prima seduta ad Appiano Gentile dopo il riposo post-derby. Riposo meritatissimo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in gruppo si è rivisto anche Cuadrado, che punta a una convocazione per domenica.

Contro il Torino, a parte lo squalificato Dumfries, Inzaghi avrà tutti a disposizione e potrà valutare con calma le energie dei suoi, alcuni ancora affaticati dopo il Milan. Possibile vedere in campo chi finora ha giocato meno, ma a oggi la possibilità più reale è che il turnover massiccio venga rinviato al match col Sassuolo del 4 maggio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

