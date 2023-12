Yann Bisseck continua a sorprendere. Contro il Lecce il gigante tedesco ha trovato la sua prima gioia in maglia nerazzurra, ma soprattutto ha confermato quanto di buono visto fin qui quando è stato chiamato in causa da mister Inzaghi. La dirigenza dell'Inter ha investito 7,5 milioni di euro per strapparlo dall'Aarhus e portarlo in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua valutazione è almeno raddoppiata e si aggira sui 15 milioni di euro. Nei programmi societari non è al momento considerata una sua cessione.