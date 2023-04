"Inzaghi sceglie la via del turnover totale. E perché sì: c’è l’Empoli, c’è una corsa al quarto posto che non aspetta più, c’è un trend da invertire che racconta di una sola vittoria nelle ultime sette partite, con cinque sconfitte nel mezzo e un pareggio beffardo con la Salernitana. Ma c’è anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia da gestire, in agenda mercoledì. E allora la scelte di formazione sono condizionate". Lo conferma la Gazzetta dello Sport, secondo la quale, rispetto al match col Benfica, ci saranno solo due superstiti: Acerbi e Brozovic. Per il resto tutti nuovi: dentro Handanovic, De Vrij, Gagliardini, Calhanoglu, Gosens, Lukaku e Correa. Anche Bellanova potrebbe rimpiazzare Dumfries. "Skriniar ha già chiuso la sua avventura in nerazzurro, l’intervento al quale si è sottoposto in settimana lo porterà a essere nuovamente al top a luglio, per il Psg", assicura la rosea.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.

