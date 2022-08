L' Inter sta valutando il nome di Japhet Tanganga . Tra pro e contro, è uno dei giocatori proposti alla dirigenza nerazzurra e potrebbe anche diventare il sesto difensore della rosa. "Un profilo versatile che a Simone Inzaghi farebbe comodo sia come centrale che come braccetto di destra del reparto arretrato", si legge sull'edizione online della rosea.

Ha infatti un passato come terzino destro, prima ancora addirittura da attaccante. I dubbi? Le richieste del Tottenham che chiede 20 milioni di euro e l'obbligo di riscatto e l'aver saltato "tra agosto e novembre 2020 ha saltato 15 partite per dei problemi alla coscia (con ricaduta), mentre tra febbraio e giugno è rimasto ai box per 20 match a causa di un ginocchio k.o".