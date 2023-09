"Due immagini diverse, due possibili squarci di futuro. Un impianto ovoidale in stile Allianz Arena di Monaco di Baviera e uno più squadrato, rettangolare, non distante dal San Siro di oggi. Le ha mostrate l’Inter alle amministrazioni di Rozzano e Assago durante la doppia riunione tenuta ieri". Come già reso noto, alcuni rappresentati interisti, tra i quali Antonello e Van Huuksloot, accompagnati da esponenti del gruppo Cabassi, ieri hanno parlato con il primo cittadino di Rozzano e con quello di Assago per presentare una prima traccia del progetto riguardante lo stadio tutto nerazzurro. Una fase preliminare per un impianto che dovrebbe contenere 70.000 spettatori, multifunzionale, con tanto verde, negozi, servizi, all'interno di una sorta di cittadella dello sport. Il tutto sotto il marchio Populous.

"Le criticità da risolvere ben prima di dare il via ai lavori (ipoteticamente a fine 2025) sono soprattutto legate alla gestione del traffico. Per questo, al tavolo verrà chiamato presto la Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A, l’azienda che ha in concessione quel tratto autostradale - spiega la Gazzetta -. Oltre all’ipotesi di un passaggio pedonale dedicato dal metrò, si ragionerà sulla possibilità di spostare più indietro il casello per chi arriva da Milano sud, così da evitare futuri imbottigliamenti. Nella zona il problema esiste da tempo, basti pensare a ciò che accadrà a novembre: per i due concerti di Madonna stazioneranno 53 tir...".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!