Una prestazione davvero confortante, quella di Romelu Lukaku nel derby contro il Milan. L'attaccante belga, entrato al minuto 71 al posto di Edin Dzeko, ha fatto intravedere qualche lampo del suo repertorio, andando anche vicino al gol in diverse circostanze. Oltre ad aiutare la squadra a rimanere alta, triangolando coi compagni e difendendo palla con la sua possente fisicità. Secondo la Gazzetta dello Sport, la partita di lunedì contro la Sampdoria, la prima con sette giorni di tempo per la preparazione in questo 2023, potrebbe essere quella del ritorno da titolare di Big Rom in campionato. Anche perché la sua presenza sarà fondamentale nel doppio confronto di Champions League contro il Porto.