"Portarsi agli ottavi subito aiuterebbe i dirigenti a trattare da una posizione di maggiore forza - si legge -. In ballo ci sono, infatti, 15 milioni circa: vanno calcolati considerando la differenza di 5,5 milioni che c’è tra il traguardo fissato nel budget del club (retrocessione in Europa League) e la qualificazione agli ottavi, più altri 600mila euro di market pool maggiorato, 4 milioni circa in base ai risultati e il maxi-incasso degli ipotetici ottavi a San Siro che varrebbero almeno 5. Con queste munizioni sarebbe più facile chiedere a Skriniar di rinnovare. E magari farsi dire sì...".