Ieri l'ultimo impegno con la sua Polonia: un'ora a ritmo lento nel ruolo di regista nel 3-5-2. Piotr Zielinski torna a Milano e si rituffa nel mondo Inter con l'obiettivo di trovare spazio dopo le prime tre partite passate ai margini.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane di allenamenti il polacco è stato visto al top dopo lo stop per un guaio muscolare che lo aveva rallentato a inizio agosto. Simone Inzaghi lo attende come vice Mkhitaryan e già a Monza potrebbe trovare il suo spazio. La lunga stagione consiglia il turnover anche per chi di solito è 'immune' alle rotazioni.