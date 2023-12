Molto dura la Gazzetta dello Sport con l'Inter dopo lo 0-0 casalingo con la Real Sociedad che costa il primo posto nel girone. Secondo la rosea, quello di ieri sera è "uno spreco che potrebbe costare caro" ai nerazzurri, considerando ora l'accoppiamento difficilissimo che con ogni probabilità Lautaro e compagni si troveranno già agli ottavi non essendo testa di serie.

Mai dire mai, visto il percorso dell'anno passato, ma per il giornale quella vista ieri è stata un'Inter da ritorno al passato, prima di diventare grande in Europa. "L’Inter ha accettato la sfida della Real Sociedad sul suo campo. Doveva vincere, s’è chiusa e ha subìto sperando di colpire in contropiede, ma non è andata oltre due splendidi strappi di Thuram, il migliore, e un paio di occasioni di Lautaro", si legge. Insomma, una strategia sbagliata che non ha prodotto i risultati sperati. E allora questo 0-0 lascia tanti interrogativi su gestione, cambi, atteggiamento, e promuove la Real Sociedad "che non è composta da fenomeni, non s’è quasi avvicinata alla porta di Sommer, ma sa esattamente quello che vuole".

La squadra di Inzaghi avrebbe dovuto aggredire, invece è stata una serata da "vecchia Inter".