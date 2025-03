Il Comune di Milano è in attesa di ricevere da Inter e Milan la proposta economica e il progetto di fattibilità che illustrerà le linee guida del progetto per il nuovo San Siro. Il documento da oltre 200 pagine, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, arriverà "a giorni", come riferito dal presidente nerazzurro Beppe Marotta poco prima della sfida contro il Feyenoord.

"Milan e Inter sono al lavoro sugli ultimi dettagli, poi il documento potrà essere inviato a Palazzo Marino", assicura oggi la rosea.

