Nel ricorso presentato contro la squalifica di Romelu Lukaku per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, l'Inter punta anche su un precedente di qualche anno fa, ricordato dalla Gazzetta dello Sport: protagonista ne fu l'ex giocatore nerazzurro Sulley Muntari, al quale nel 2007 fu tolta una squalifica assegnata sul campo del Cagliari in seguito alle sue proteste per cori razzisti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!