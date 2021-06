Donnarumma a un passo, Wijnaldum soffiato al Barcellona e l'affondo per Hakimi ormai prossimo. La Gazzetta dello Sport riassume le mosse di mercato del Paris Saint-Germain, fin qui re indiscusso dei movimenti in Europa. "Il club parigino avanza petto in fuori, con la possibilità di spendere, secondo alcune indiscrezioni, fino a 150 milioni, al netto delle vendite", si legge.

Per quanto riguarda Hakimi, la trattativa è sulla buona strada ma non ancora chiusa del tutto. L'esterno marocchino avrebbe già accettato l'offerta di Leonardo, ma resta da convincere l'Inter che chiede di più (offerta di 60 milioni, richiesta di almeno 70). E occhio al Chelsea, che sembra davvero intenzionato a scatenare un'asta. "E così a Parigi cominciano a guardarsi intorno. Ma la situazione si dovrebbe sbloccare positivamente prima di fine mese, quando scade il prestito di Florenzi dalla Roma e si chiude il fragile bilancio nerazzurro", spiega la Gazzetta.

VIDEO - COPPA ITALIA 21-22, IL SORTEGGIO DELL'INTER: POSSIBILE BIG MATCH NEI QUARTI