Parte l'Era Oaktree. Alle 8.30 l'ultimo meeting, poi alle 10 la creazione del nuovo CdA. L'attenzione di tutti è soprattutto per la scelta del presidente: nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Beppe Marotta, in lizza con Carlo Marchetti e Amedeo Carassai.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, non sorprenderebbe vedere l'attuale a.d. Sport salire sulla poltrona di numero uno nerazzurro, considerando i grandi favori della nuova proprietà. E resta da completare il mosaico del CdA: confermati Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Amedeo Carassai, Carlo Marchetti, Alejandro Cano, Katherine Ralph, Renato Meduri e Carlo Ligori. Le ultime due figure saranno svelate solo oggi (probabile vedere un'altra donna oltre a Ralph).

Terminata la fase di riorganizzazione, ripartirà la macchina operativa. Prima i rinnovi, poi il mercato. Occhio a Dumfries e Valentin Carboni: loro due potrebbero essere gli addii pesanti dell'estate che porterebbero complessivamente circa 50 milioni di euro nelle casse del club. Incasso utile per finanziare le ultime mosse in entrata dopo Taremi e Zielinski a zero.

In agenda anche il tema stadio: Oaktree vuole accelerare anche in questa direzione, San Siro o non San Siro.