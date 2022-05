Se da un lato il Corriere dello Sport parla di un Ivan Perisic intenzionato a declinare l'offerta della Juventus, dall'altro la Gazzetta dello Sport continua la personale crociata che vede il croato già sull'aereo per Torino. "Alle ore 18 di domenica Ivan Perisic indosserà il nerazzurro per la 254esima volta, probabilmente l’ultima - si legge anche oggi sulla rosea -. Il club si è quasi rassegnato a perdere a zero il suo croato bionico, inflessibile pure sulla cifra richiesta per il rinnovo: così in questo scenario la Juve pare aver fatto breccia nel cuore dell’algido Ivan".