Simone Inzaghi sta valutando in queste ore le contromisure per evitare un nuovo scivolone dopo quello contro il Sassuolo. "Se per Carlos Augusto sovvertire le gerarchie appare impresa ai limiti dell’impossibile, con Federico Dimarco sempre più perno centrale dell’Inter, ecco che per Benjamin Pavard e Davide Frattesi pare essere terminato il periodo di apprendistato, così da potersi ritenere titolari aggiunti del nuovo corso nerazzurro".

Il francese "non ha ancora i tempi della spinta, della sovrapposizione interna in appoggio alla manovra, ma quelli sono automatismi che arriveranno col tempo e con i minuti in campo. Frattesi viaggia già più spedito, anche perché da mezzala ha sempre giocato e tra i suoi grandi pregi c’è una facilità di corsa impressionante, e tempi di inserimento da attaccante. A Salerno entrambi torneranno dal primo minuto".