Ieri è arrivato l'esito degli esami per Pavard, che hanno confermato i postumi di una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro durante il match di Bergamo. Il francese - come comunicato dall'Inter - dovrà indossare un tutore funzionale per 3-4 settimane, prima di poter ricominciare l'attività fisica in modo ovviamente graduale.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i tempi previsti per il ritorno in campo sono di circa 2 mesi, quindi Pavard dovrebbe rivedersi solo a inizio 2024. Ma lo staff medico nerazzurro, considerando lo storico dell'ex Bayern, spera di poter accorciare i tempi di un paio di settimane. "Per Inzaghi è una perdita grave. Ma tutto sommato gestibile: le prime impressioni di Bergamo avevano fatto pensare a un’intera stagione compromessa", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!