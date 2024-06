L'Inter ha chiuso l'affare Martinez con il Genoa: 10 milioni e il cartellino di Oristanio. Ma attenzione al fattore Venezia. Dopo la visita di ieri in sede nerazzurra - come riferisce la Gazzetta dello Sport - il club lagunare sta tentando l'inserimento in extremis per il trequartista.

La proposta per l'Inter è di 5 milioni per la cessione a titolo definitivo, lo stesso valore attribuito anche all'interno dell'operazione Martinez. L'affare per lo spagnolo non è in discussione, ma è chiaro che con Oristanio al Venezia poi col Genoa andrebbe trovata una soluzione diversa. Un'altra contropartita da girare in Liguria? La Gazzetta torna a fare i nomi di Zanotti e Satriano.