Il colloquio a bordocampo prima di Empoli-Inter tra Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio come vice ds dell'Inter, e Guglielmo Vicario, portiere del club toscano, è l'occasione che i colleghi della Gazzetta dello Sport colgono al volo per parlare di mercato anche fuori stagione. Secondo la rosea, il club di Viale della Liberazione è praticamente 'obbligato' a guardarsi intorno per quanto riguarda il ruolo di portiere perché il pressing del Chelsea su André Onana sta aumentando, tanto che un incontro è dato per imminente a Milano.

Giusto, quindi, non perdere tempo e capire la fattibilità dell'eventuale trattativa per il 26enne estremo difensore azzurro, il preferito della dirigenza, anche più di Marco Carnesecchi, ora alla Cremonese. In Viale della Liberazione "sanno poi di poter avere armi interessanti, sotto forma di giocatori, da usare al tavolo con l’Empoli: sono talenti freschi che sarebbero valorizzati in provincia, da Mulattieri a Oristanio, senza scordare che il Martin Satriano visto ieri a gara in corso ha cartellino nerazzurro. In totale per Vicario si potrebbe investire la metà circa dei 40 milioni (di plusvalenza purissima) che l’Inter vorrebbe incassare dal camerunese", la chiosa del pezzo.

