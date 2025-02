Nessuno vuole uscire dalla Coppa Italia e l'obiettivo è anche quello di guadagnarsi altri due derby per vendicare i ko in campionato e Supercoppa, ma la partita che incombe col Napoli è troppo importante per non tenerne conto nelle scelte di formazione.

E così - come scrive la Gazzetta dello Sport - ok la Lazio stasera, ma la testa dei nerazzurri è già al Maradona. L'obiettivo principale è quello di recuperare il miglior Thuram, che è mancato come l'aria con Juve e Genoa. Il francese, rientrato parzialmente in gruppo, tornerà tra i convocati solo per l’incrocio scudetto. Le tante defezioni non aiutano (l'ultimo a fermarsi è stato Zalewski), ma il gruppo dovrà arrivare con il giusto riposo alla supersfida a Conte, quindi il turnover stasera sarà imponente.

"Durante la scorsa settimana, in cui i nerazzurri hanno potuto lavorare sui muscoli e il fisico senza una partita di mezzo, i preparatori di Inzaghi hanno fatto un lavoro specifico per ritrovare brillantezza in vista della prossima spremuta di partite (decisive) all’orizzonte: le gambe un po’ imballate contro il Genoa non hanno sorpreso lo staff - si legge -. Anche se i quarti di Coppa Italia non aiutano nel progetto complessivo di rilancio atletico, tutti sperano che col Napoli le gambe tornino a girare al meglio. Nell’attesa, almeno in base alle prove della vigilia pre-Lazio, i titolarissimi in campo stasera potrebbero essere comunque soltanto tre: Dimarco rimasto in solitudine a sinistra, più Pavard e Mkhitaryan, mentre gli altri o entreranno a gara in corso o riposeranno per esserci contro Conte".