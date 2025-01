Le garanzie sono due: Inzaghi e Lautaro. L'Inter che vuole chiudere tra le prime quattro il girone di Champions si affida al suo condottiero in panchina e a quello in campo. Entrare nelle top-4 vorrebbe dire anche un tabellone più morbido e la possibilità di affrontare il Liverpool e Barcellona o Arsenal (se la classifica non subirà scossoni imprevedibili) solo in semifinale. Tempo al tempo, intanto c'è da regolare i conti con il Monaco.

E allora niente calcoli, come ha chiesto Inzaghi alla squadra. Non si pensa al Milan. Oggi, ad Appiano, saranno sciogli gli ultimi dubbi di formazione. Certa la presenza del totem Lautaro, con Arnautovic in vantaggio per giocare al suo fianco. L’altro dubbio di formazione è a centrocampo: Barella ha recuperato dalla botta al ginocchio di Lecce ma ancora ieri è sceso in campo con una fasciatura. Frattesi scalpita e in effetti dovrebbe essere confermato dopo il gol di domenica, con Nicolò inizialmente in panchina. La regia sarà di Asllani, al centro della difesa Bisseck farà rifiatare De Vrij. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.