Nella giornata di oggi, come programmato da tempo, in Comune ci sarà l'incontro tra il sindaco Sala, l'Inter e il Milan per parlare della questione stadio. Un vertice nel quale - secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport - il sindaco spingerà ancora per la ristrutturazione del Meazza. Per il Milan saranno presenti il presidente Scaroni, l’a.d. Furlani e i consulenti di RedBird; per l’Inter l’a.d. corporate Antonello e rappresentanti di Oaktree. Il confronto coinvolgerà i tecnici di WeBuild che a giugno hanno consegnato lo studio di fattibilità sulla ristrutturazione di San Siro.

I rossoneri, com'è noto, restano ancora legati all'idea di procedere con i lavori a San Donato per un impianto tutto nuovo. Ma anche in casa nerazzurra, dopo l’arrivo di Oaktree, il dossier stadio è diventato ancora più centrale. E pure i nerazzurri sono aperti a più soluzioni: in tal senso, la riqualificazione del vecchio San Siro non è l'unica via.