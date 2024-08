L'evoluzione della Champions è il più grande esperimento dello sport mondiale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Champions è diversa da tutto. La coppa del mondo di sci nella sostanza è ancora lei, con i suoi riti, il tennis che conta si gioca sempre a Londra, Parigi, New York e Melbourne. La Champions no, ha cambiato le abitudini, ha spezzato le settimane di lavoro e da anni è il termometro del calcio: le evoluzioni tattiche, ad alto livello, passano da lei.

Le modifiche notevoli di questa riforma vanno ancora soppesate con la realtà, ma intanto ieri è andato in scena un sorteggio storico. La domanda della rosea è: con quanti punti ci si qualifica tra le prime otto per andare direttamente agli ottavi? E ancora: con quanti punti si entra nelle prime 24 per giocare i playoff?

Un account X, “Football Meets Data”, ha raccontato di aver fatto oltre 10.000 simulazioni. Risultato? Nel 42% dei casi (la combinazione più frequente), sono serviti 15 punti per entrare nelle prime otto ed evitare gli spareggi. Sempre i loro numeri dicono che quasi sicuramente ci si qualificherà con 14, 15 o 16 punti. Secondo la Gazzetta, chi non vuole correre rischi dovrà fare 16 punti. Mentre probabilmente serviranno almeno 8-9 punti per non essere eliminati subito.