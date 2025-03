Lo stop di Dybala, che si preannuncia parecchio lungo dopo l'operazione al tendine, cambia anche i programmi di mercato della Roma. I giallorossi, in estate, andranno alla ricerca di un profilo che possa sostituire a livello tecnico l'argentino.

Oggi la Gazzetta dello Sport svela l'interesse giallorosso per Nico Paz: un sogno. Un profilo ritenuto evidentemente più adatto a Soulé e Baldanzi già in rosa. "Inutile dire che la concorrenza dell’Inter e la valutazione da 30 milioni sono ostacoli non semplici - si legge sulla rosea -. Stesso discorso per Igor Paixao, il fantasista del Feyenoord già cercato nei mesi scorsi".

Non solo Paz. Le strategie di mercato di Ranieri e Ghisolfi si intreccerebbero con quelle nerazzurre anche per Nikola Krstovic del Lecce, altro profilo seguito da tempo dai campioni d'Italia.