Curiosa valutazione quella fatta dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Andrea Pinamonti, reduce da un ottimo campionato nell'Empoli nel quale ha realizzato anche 13 gol. Grande fermento attorno al suo nome per quanto riguarda il mercato e allora il quotidiano milanese di domanda: quanto costa il centravanti trentino? "Diciamo che adesso possono bastare anche 10 milioni, una cifra interessante per un attaccante di appena 23 anni - si legge -. Sinora ha bussato alla porta interista il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ma è stato solo una presa di contatto. Si attendono nuove puntate, così come bisogna vedere anche quali saranno le prossime mosse della Fiorentina, a caccia di un realizzatore di prospettiva da affiancare a Cabral. Ad Empoli ha dimostrato di poter essere un centravanti vero, portando la squadra a una salvezza più che tranquilla. E ora non ha neanche più la gabbia di quella quotazione da 20 milioni di euro legata al suo riacquisto dal Genoa. Davanti ha altri due anni di contratto con la società di Zhang, ma la sensazione è che il taglio del cordone ombelicale sia ormai prossimo fra l’Inter e il centrattacco di origini trentine".