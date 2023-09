"L’Inter fa la manita al Milan, saluta e se ne va: prima da sola. Cinque gol fatti e quinto derby consecutivo vinto, Milano è ancora nerazzurra. A fine gara sotto la pioggia battente Inzaghi era fradicio di gioia. Esce dal derby da trionfatore: tifosi e club gli chiedono di vincere lo scudetto, la stampa gli ricorda ogni giorno che è sua la rosa più forte. Ogni partita pare una trappola, ma ormai c’è abituato e nello score di questo triennio può inserire anche 6 vittorie in 10 derby (due sconfitte)". Così la Gazzetta dello Sport commenta il 5-1 nerazzurro ai cugini.

"Sugli scudi ci finiscono un sontuoso Mkhitaryan (due gol e un assist, dominatore del centrocampo) e Thuram che ha propiziato la prima rete e segnato un gol che ha mandato in soffitta il rimpianto per il voltafaccia di Lukaku. Benissimo anche gli esterni. E pensare che Lautaro non ha neanche segnato, divertendosi ad avviare l’azione del secondo gol, fare l’assist per il terzo e a procurarsi il rigore del quarto. Inter a punteggio pieno, 13 gol fatti e uno subito in 4 gare. Si può chiedere di più?", scrive la rosea.