Romelu Lukaku si sente in debito con l’Inter, sente di aver ricevuto più quel che ha dato. E adesso vuole scaricare la rabbia per l'addio al Mondiale con i gol e un contributo importante alla rimonta nerazzurra, a partire dal big match contro il Napoli del 4 gennaio. Big Rom ha deciso che rimarrà per un altro po’ nell’albergo di Doha che ha ospitato il ritiro del Belgio, mettendo già nel mirino quello che lo aspetta con il suo club.

Fosse per il belga, assicura oggi La Gazzetta dello Sport, salirebbe già adesso su un aereo per Malta, dove l'Inter sarà impegnata da 4 al 9 dicembre: la priorità è però ritrovare la brillantezza fisica. Ecco perché dei 10 giorni di riposo a cui un reduce del Mondiale avrebbe più o meno diritto, Romelu se ne godrà la metà: "tra martedì e mercoledì sarà a Milano, poi diritto ad Appiano, proprio per conservare il carburante incamerato e rimettersi in forma nel tempo più breve possibile - si legge -. Una volta messo del tutto alle spalle l’infortunio, a Romelu e all’Inter tocca il compito di perfezionare scatto, velocità, reattività, destrezza: tutto ciò che è mancato al momento opportuno in Qatar. Il belga è atteso quindi da un programma speciale: Inter-Napoli del 4 gennaio è una gara per il vero Lukaku. Tra l’altro, lo staff di Martinez gli ha consigliato di continuare a esercitarsi in gruppo e, anche da questo suggerimento, nasce l’idea di una carrambata a Malta, sempre tra martedì e mercoledì. Sarebbe anche un’ulteriore dichiarazione d’amore verso il nerazzurro, la manifestazione plastica di questa voglia matta di Inter, ma l’ultima parola spetterà al club: nessuna forzatura per salire su quell’aereo, conta solo che Romelu butti via fino all’ultima tossina".