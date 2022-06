Romelu Lukaku non vede l'ora di tornare a Milano e per questo ha deciso di anticipare di un giorno il suo arrivo in città: non più giovedì 30, ma mercoledì 29. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Lukaku-day partirà la mattina presto con un volo privato da Olbia a Linate e poi via per le visite mediche da tenere tutto in giornata, sempre secondo il solito ordine: Humanitas di Rozzano, poi passaggio al Coni per l’idoneità sportiva e, infine, in sede da Zhang, Marotta e Ausilio per la firma sul contratto.

"L’anticipazione del viaggio a Milano si è resa necessaria anche per dettagli burocratici: meglio accorciare i tempi, l’inizio luglio è pur sempre la data limite per ottenere i benefici del Decreto Crescita - ricorda la rosea -. Questa possibilità ha reso possibile ciò che altrimenti sarebbe stato impossibile. Grazie allo sconto fiscale, l’Inter potrà dare al suo centravantone uno stipendio fuori dai propri nuovi standard".