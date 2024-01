Subito in gol appena tornato in campo. Dopo due turni di stop a causa dell'infortunio all'adduttore, Lautaro Martinez si è rivisto con il Verona e gli sono bastati pochi minuti per tornare a gonfiare la rete.

Una crescita - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - che parte da lontano. Parte dai successi in nerazzurro e in Nazionale. Un Lautaro più maturo e più feroce sotto porta: il Toro è uno dei soli tre giocatori capace di segnare più di 15 gol in ognuno degli ultimi 4 campionati. Come lui solo Mbappé e Kane. E sempre il francese e l'inglese sono davanti a Lautaro anche nei gol stagionali in campionato: 21 l'inglese e 18 il francese, poi Guirassy dello Stoccarda a 17 e appunto Lautaro a 16, davanti a gente come Haaland,Salah e Bellingham.

