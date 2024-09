"Testa bassa e pedalare. Io per primo. Sarò il primo ad arrivare ad Appiano, a lavorare in silenzio per aiutare la squadra. Lavorerò il doppio perché siamo l’Inter e dobbiamo alzare il livello". Queste le parole di Lautaro Martinez subito dopo il ko nel derby. E alle parole, il capitano, ha fatto seguire i fatti.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il Toro è pronto agli straordinari per tornare al top della forma nel più breve tempo possibile. L'argentino ha messo a punto insieme a Inzaghi e allo staff tecnico un programma per recuperare terreno in fretta: le sue sedute aumenteranno, come aumenteranno le ore trascorse alla Pinetina. Tutto il lavoro specifico che l’argentino porterà avanti in questi giorni sarà finalizzato a colmare il gap di condizione. La crescita passa anche da una maggiore disponibilità al turnover: pit-stop necessari in una stagione così lunga.

Già a Udine ci si aspetta un livello diverso rispetto a questo inizio di stagione opaco. E un gol chiaramente potrebbe aiutare non poco.