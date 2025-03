Niente rigore per il Napoli per il tocco di braccio di Dumfries, mentre bisognava concederne uno all'Inter per il fallo di McTominay sempre nel primo tempo.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è questo il giudizio a freddo da parte dell'AIA sui due episodi controversi capitati l'altra sera al Maradona e sui quali arbitro e VAR sono andati a braccetto, sbagliando però nel caso del fallo dello scozzese.

Al minuto 33 - racconta la rosea - il difensore nerazzurro impatta la palla col braccio largo che però resta dentro la figura. Per questo non è stato assegnato il rigore: quell’arto non ha alterato il volume corporeo. Di segno opposto il giudizio di Rocchi e soci sul contatto McTominay-Dumfries al 20’ del primo tempo. "Un impatto molto energico in piena area, senza la minima possibilità di contesa del pallone da parte dello scozzese e col braccio che va a impattare il collo dell’interista. Per i vertici sarebbe stato più opportuno assegnare il rigore, anche se la valutazione da campo deve avere un posto in... prima fila", si legge.