Il Consiglio FIFA ha deciso: sarà il ranking UEFA a decidere la classifica delle qualificate al Mondiale per Club in programma da metà giugno a metà luglio 2025. L'aggiornamento è de La Gazzetta dello Sport, ricordando che le squadre europee sono 12 e tra quelle già qualificate c'è anche l'Inter, in compagnia di Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Benfica e Porto.

A giocarsi gli altri posti ci sono i duelli interni: spazio a una tra Borussia Dortmund e Lipsia, una tra Barcellona e Atletico Madrid, una tra Juventus e Napoli, più un posto che andrà ai campioni di questa edizione della Champions League oppure al Salisburgo. "In questo momento la Juve è a quota 47 punti e il Napoli a 41. Per il sorpasso la squadra di Mazzarri dovrà in caso attendere i quarti: gli ottavi possono dare al massimo 5 punti (4 per due successi e 1 di bonus qualificazione)", ricorda la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!