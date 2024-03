"La sensazione? L’Inter vince anche se non vuole. È più forte di lei". La Gazzetta dello Sport, ovviamente estremizzando, prova a dare l'immagine dell'Inter attuale: i nerazzurri passano anche a Bologna, oggi il campo più duro della Serie A, chiudendo con appena 4 titolari in campo e addirittura in 10 uomini per il ko di Arnautovic.

Decima vittoria consecutiva e scudetto ormai in cassaforte: +18 sulla Juve e +19 sul Milan. Un abisso. Solo Mancini nel 2006/07 aveva fatto 75 punti allo stesso punto del campionato. Intanto i gol fatti sono ora 70 e ben 18 le gare con la porta inviolata.

Come spiega la rosea, l'Inter sta correndo da sola contro se stessa: una corsa a cronometro, non una competizione. Una squadra creata per costruire in ogni zona del campo come conferma il gol collezionato ieri da Bastoni e Bisseck, i due braccetti. E Inzaghi ha pure gestito ampiamente le forze in vista di Madrid, lasciando totalmente in panchina Pavard, Dimarco e Lautaro.