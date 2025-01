La Gazzetta dello Sport stamane conferma un arrivo in casa Inter dal mercato, anche se non parliamo di prima squadra. Come scrive il giornale, infatti, è chiusa l'operazione per Tomas Perez, centrocampista classe 2005 del Newell’s Old Boys.

Perez arriverà presto in Italia per le visite mediche e poi l'idea è quello di darlo in prestito per 6 mesi per poi far rientro a Milano ed essere impiegato nella seconda squadra per la prossima stagione. Affare da circa 7 milioni più 2 di bonus.