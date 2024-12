L'Inter è tornata. La Gazzetta dello Sport sottolinea la forza dei nerazzurri che passano anche a Cagliari e chiudono in bellezza il 2024.

Un successo che porta la firma anche dell'uomo più atteso: dopo aver fallito un paio di gol semplici, Lautaro esulta e fa esultare un popolo intero. In nerazzurro - ricorda la rosea -, Lautaro non segnava dal 3 novembre, contro il Venezia. Quasi due mesi, un incubo per qualunque attaccante di ogni categoria. La riaccensione dell’argentino aumenta i giri un’Inter di per sé già a regime. A Cagliari ha brillato Nicolò Barella, il ragazzo di casa. Suoi gli assist per le reti in movimento di Bastoni e Lautaro. Poi il sigillo di Calhanoglu su rigore.

Il 3-0 ha permesso all’Inter di rosicchiare due punti all’Atalanta capolista, frenata dalla Lazio, e di installarsi al secondo posto almeno per una notte, un gradino sotto la Dea, nell’attesa che oggi il Napoli affronti il Venezia al Maradona. E va ricordato che Inzaghi deve recuperare il match contro la Fiorentina...