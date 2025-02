L'Inter può sognare di arrivare in fondo in Champions League, specie dopo il sorteggio di Nyon. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport mentre analizza il possibile percorso dei nerazzurri fino al grande appuntamento di Monaco di Baviera, fissato in calendario il 31 maggio. Il primo appuntamento è in trasferta col Feyenoord mercoledì 5 marzo, poi il ritorno a San Siro l'11 dello stesso mese.

"Il cammino verso la finale del 31 maggio non sarà certo una passeggiata sul bagnasciuga ma neppure una scalata di montagna impossibile. Ripetere il percorso del 2023, quello che appunto portò fino a Istanbul, è un obiettivo" scrive la rosea, ricordando che l'Inter ha evitato anche la parte di tabellone con il Liverpool e con le due squadre di Madrid, Real e Atletico, tutti eventuali rivali possibili solo in finale. Così come l'Arsenal, già incrociato e battuto nella prima fase della competizione.

Superare l'ostacolo Feyenoord porterebbe i nerazzurri all'incrocio con una tedesca, Bayern Monaco o Bayer Leverkusen, con la possibile semifinale contro il Barcellona sullo sfondo che evoca dolci ricordi. Un altro dettaglio da non sottovalutare è che l'Inter giocherà tutte le gare di ritorno a San Siro, dalla partita con il Feyenoord a quelle eventuali dei quarti e delle semifinali.

