Il dato è della Gazzetta dello Sport: quest'Inter ha 4 punti in più rispetto al 2020-21, quella dello scudetto di Conte. E anche una differenza reti migliore, uno sviluppo di gioco più verticale che coinvolge maggiormente la regia di Calhanoglu.

L'Inter viaggia fortissimo ed esalta la Thu-La: Thuram ha già fatto dimenticare Lautaro. Inzaghi viaggia al ritmo dei top: questa Inter veleggia a 2,55 punti di media a partita. E anche in Champions League le soddisfazioni non sono mancate, al di là dei 7 punti in 3 gare e la possibilità di chiudere il discorso ottavi già mercoledì in Austria.

Proiettando il dato sulle 38 gare, solo Antonio Conte con la Juventus 2013-14, con 2,68, è riuscito a far meglio, mentre Roberto Mancini nel 2006-07 aveva la stessa andatura. Sempre tornando all'ultimo scudetto, c'è un punto di contatto secondo la Gazzetta: l'ossessione per la vittoria, in questo caso il traguardo della seconda stella.