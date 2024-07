Con Alessandro Buongiorno sempre più vicino al Napoli, l'Inter accelera per Alex Perez. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta spingendo "in modo significativo per assicurarsi il difensore centrale classe 2006 di proprietà del Real Betis". Il difensore centrale spagnolo, in scadenza di contratto il prossimo anno, ha già l'accordo personale con i Campioni d'Italia da circa un mese, dopo l'incontro tra l'agente e l'Inter in Viale della Liberazione. Manca adesso l'accordo con il club, ma secondo la Rosea "l'ultima offerta che l'Inter ha recapitato agli andalusi porta con sé un certo ottimismo".

"La formula proposta prevede un prestito con diritto di riscatto esercitabile al termine della stagione per 3 milioni di euro" si legge sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano milanese che poi aggiunge: "In caso di arrivo, Perez dovrebbe mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi, che potrà valutarlo con tutta la calma necessaria durante la preparazione e decidere se trattenerlo o passarlo alla Primavera. La risposta del Betis è attesa nelle prossime ore".

