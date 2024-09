Il secondo 0-0 consecutivo della Juventus concede all'Inter una ghiotta chance del primo mini allungo della stagione. È su questo aspetto che oggi batte particolarmente La Gazzetta dello Sport. I bianconeri, fermati a Empoli, possono essere scavalcati dalla squadra di Inzaghi, che in caso di successo contro il Monza potrebbe staccare Vlahovic e compagni portandosi a +2. Il tutto alla vigilia del doppio big match contro Manchester City e Milan.

Sulla carta i campioni d'Italia sono nettamente favoriti sui Brianzoli, ma la regola è non dare mai nulla per scontato nulla. "Incombe il rischio sottovalutazione per "testa altrove" - scrive la rosea -. Simone Inzaghi non schiererà la migliore Inter possibile, farà rotazioni importanti". Le partite segnate sul caldario sono tante e importanti.

